Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag (05.12.2024), gegen 14:20 Uhr, war eine 82-jährige Autofahrerin auf der Bürgermeister-Grünzweig-Straße in Richtung Industriestraße unterwegs, als ein 29-jähriger Fußgänger mit seinen beiden Hunden die Straße querte. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 29-Jährigen, welcher stürzte und sich, nach ersten Erkenntnissen, leicht verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug der Seniorin entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.