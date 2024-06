Während schon bald bei den Profi-Kickern bei der Fußball-Europameisterschaft sich alles um Tore, Punkte und Sieg drehen wird, geht es bei Vorlesestunden in den Stadtteilbüchereien Pfaffendorfer Höhe und Horchheim um die Fußball-Waldmeisterschaft der Tiere und das Thema Fairness.

Alle Kinder ab 4 Jahren sind dazu herzlich eingeladen, im Anschluss wird etwas Kleines gebastelt.

Die Vorlesestunden finden am Mittwoch, 19. Juni in der Stadtteilbücherei Pfaffendorfer Höhe und am Donnerstag, 20. Juni in der Stadtteilbücherei Horchheim statt. Beginn ist um 16 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Infos auch unter Telefon 0176/990 090 41