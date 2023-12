Winterliches Beisammensein im Theater-Innenhof

Wir brauchen Platz in unserem Außenlager am Rheinhafen. Deshalb versteigern und verkaufen wir erstmalig in der Geschichte des Theaters Koblenz nicht nur Kostüme, sondern auch eine erlesene Sammlung von Ausstattungsteilen und Theaterrequisiten, die in erfolgreichen Produktionen aktueller und vergangener Spielzeiten auf unserer Bühne zu sehen waren. Bereichern Sie Haus und Garten mit begehrten und außergewöhnlichen Dekorationen, die garantiert absolut originelle und bisweilen skurrile Unikate sind und lassen Sie die Erinnerung an besonders beliebte Inszenierungen in Ihren eigenen vier Wänden aufleben.

Von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr können Sie alle zur Versteigerung vorgesehenen Kostüme, Requisiten und Ausstattungsteile im Betriebshof Deinhardpassage und in den anliegenden Werkstatträumen ausgiebig besichtigen oder zum Sofort-Verkauf stehende Requisiten, Masken oder Fotoplatten auf unserem Theaterflohmarkt direkt erwerben.

Ab 13:30 Uhr wird Intendant Markus Dietze dann neben rund 50 Kostümen auch Dinge versteigern, von denen Sie noch gar nicht wussten, dass Sie sie unbedingt besitzen möchten: Großformatige Bilder, Wappen, Schilder, Tiere, Kakteen, Torten, Geschenke, ein Katapult, ein Boot und vieles mehr … vielleicht ein Thron oder das letzte Exemplar der alten Bestuhlung aus dem Zuschauerraum? In jedem Fall garantieren wir Ihnen einen unterhaltsamen Nachmittag in vorweihnachtlicher Stimmung mit hausgemachten Kuchenspezialitäten, Kaffee, Glühwein und Punsch vom Café Guglhupf.

Termin: 2. Dezember 2023, Deinhardpassage, ab 11:30 Uhr