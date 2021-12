Eine Vielzahl von Nordmanntannen bildete eine hübsche Dekoration für den Knuspermarkt. Nach dessen Beendigung hat das Amt für Stadtmarketing die Bäume an die Gruppe „Deichstadt Neuwied hilft“ weitergegeben, die Sachspenden für Opfer des Ahr-Hochwassers sammelt. Die Hilfsorganisation um Tina Monzen verkauft die Tannen nun am Freitag, 10. Dezember, von 14 bis 18 Uhr, auf der Langendorfer Straße, Ecke Luisenstraße/Parkhaus. Falls noch Bäume vorhanden sein sollten, geht der Verkauf an gleicher Stelle am Samstag, 11. Dezember, von 12 bis 16 Uhr weiter. Jeder Baum kostet 12 Euro. Die Einnahmen kommen Betroffenen der Flutkatastrophe im Ahrtal zugute.

Foto: Pressebüro der Stadt Neuwied

Quelle: Pressebüro der Stadt Neuwied