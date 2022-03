Der Wunsch nach Frieden: Er bewegt zurzeit die Menschen in Europa in besonderer Weise – und natürlich auch die Kinder. Mit einer großen Malaktion verleihen zwei Neuwieder Schulen diesem Wunsch Ausdruck. Klassen der Johanna-Loewenherz-Schule und der Marienschule beginnen am Dienstagmorgen, 8. März, auf dem Luisenplatz damit, ihre Wünsche in farbige Bilder zu fassen. Unterstützt werden sie dabei vom städtischen Kinder- und Jugendbüro und dem Neuwieder Eishockeyclub „Die Bären“. Der EHC ist Netzwerkpartner der IGS-Johanna-Lowenherz im Projekt „Schule gegen Rassismus“. Die Mädchen und Jungen werden sich täglich bis zum 11. März vormittags als junge Künstler betätigen. Spielt das Wetter mit, so sind die Kunstwerke bis zum Beginn der Internationalen Wochen gegen Rassismus zu sehen, die am 14. März beginnt.

Quelle: Pressebüro der Stadt Neuwied