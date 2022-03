Im Zeitraum von Samstag, 5. März bis Dienstag, 08. März finden in Koblenz mehrere Kundgebungen und Demonstrationszüge statt.

Am Samstag, 05.03.2022, findet ein Coronamaßnahmenkritischer Aufzug unter dem Motto „Vergesst unsere Kinder nicht“ statt. Ab 16.00 Uhr treffen sich die Teilnehmenden am Deutschen Eck zur Auftaktkundgebung.

Anschließend beginnt der Aufzug gegen 16:15 Uhr über Konrad-Adenauer-Ufer, Rheinstraße, Firmungstraße, Entenpfuhl, Am Plan, Altengraben, An der Moselbrücke, Am Wöllershof, Pfuhlgasse, Görgenstraße, Viktoriastraße, Friedrich-Ebert-Ring (querend) Hohenzollernstraße, Markenbildchenweg, Kurfürstenstraße, Roonstraße, Mainzer Straße, Am Mainzer Tor, Neustadt, Poststraße, Josef-Görres-Platz, Nagelsgasse, Am alten Hospital, Kastorhof, Danziger Freiheit zurück zum Deutschen Eck, das gegen 19:15 Uhr erreicht sein sollte. Nach der Abschlusskundgebung löst sich gegen 19:30 Uhr die Versammlung auf.

Am Sonntag, 06.03.2022, findet eine weitere Demonstration unter dem Motto „Die rote Linie in der Pandemiebekämpfung – für eine freie Impfentscheidung“ statt.

Um 15.00 Uhr beginnt am Josef-Görres-Platz die Auftaktkundgebung.

Gegen 15:15 Uhr startet der Aufzug ausgehend vom Josef-Görres-Platz über die Firmungsstraße, Jesuitenplatz (Zwischenkundgebung 5-10 Minuten), Firmungsstraße, Entenpfuhl, Am Plan (Zwischenkundgebung 5-10 Minuten), Marktstraße, Münzplatz (Zwischenkundgebung 5-10 Minuten), An der Liebfrauenkirche, Braugasse, Entenpfuhl, Kornpfortstraße, Peter-Altmeier-Ufer, Deutsches Eck (Zwischenkundgebung 5-10 Minuten), Konrad-Adenauer-Ufer, Rheinstraße zurück zum Josef-Görres-Platz.

Gegen 16:30 Uhr wird der Platz erreicht sein und es folgt eine Abschlusskundgebung.

Gegen 17:00 Uhr Beendigung und Auflösung der Versammlung.

Ein weiterer Aufzug unter dem Motto „Vergesst unsere Kinder nicht“ findet am Montag, 07.03.2022 statt.

Um 19:00 Uhr beginnt die Auftaktkundgebungen am Clemensplatz. Gegen 19.15. Uhr beginnt der Aufzuges über die Clemensstraße, Pfuhlgasse, Am Wöllershof, Hohenfelder Straße, Altengraben, Am Plan, Görgenstraße, Pfuhlgasse, Am Wöllershof, Hohenfelder Straße, Löhrrondell, Schloßstraße, Casinostraße, Clemensstraße zurück zum Clemensplatz, der gegen 20:30 Uhr erreicht sein sollte. Nach der Abschlusskundgebung endet gegen 21:00 Uhr die Versammlung und löst sich auf.

Am Internationalen Frauentag, Dienstag, 08.03.2022, beginnt um 14.00 Uhr eine Versammlung unter dem Motto „Kundgebung zum feministischen Kampftag“ auf dem Münzplatz. Dort werden verschiedene Infostände sowie Stellwände aufgebaut. Außerdem finden verschiedene Rede- und Musikbeiträge statt.

Dort startet auch ein Aufzug unter dem Motto „Feminismus auf die Straße bringen“. Es gibt um 16.00 Uhr eine Auftaktkundgebung. Gegen 16:30 Uhr startet der Aufzug ausgehend vom Münzplatz über die Marktstraße, Altengraben, An der Moselbrücke, Am Wöllershof, Hohenfelder Straße, Vorplatz Herz-Jesu-Kirche (oder Löhrrondell: Zwischenkundgebung ca. 15 Minuten), Hohenfelder Straße, Friedrich-Ebert-Ring (querend), Löhrstraße, Roonstraße, Emil-Schüller-Straße / Petah-Tikva-Platz (Zwischenkundgebung ca. 15 Minuten), Rizzastraße, Am Mainzer Tor, Neustadt, Clemensplatz / Stresemannstraße, Clemensstraße, Gymnasialstraße, Jesuitenplatz (Zwischenkundgebung ca. 15 Minuten), Firmungstraße, Entenpfuhl, Am Plan und über die Marktstraße zurück zum Münzplatz.

Gegen 18:30 Uhr wird der Aufzug mutmaßlich wieder am Münzplatz angekommen sein. Dort schließt sich der Aufzug der bereits dort stattfindenden Kundgebung an.

Gegen 20:00 Uhr wird die Versammlung voraussichtlich beendet und löst sich auf.

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz