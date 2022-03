Rheinbrohl (ots) – Am 01.03.2022 gegen 20:25 Uhr kam es auf dem Lidl Parkplatz in Rheinbrohl zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen. Die beiden PKW der Marke Audi und VW standen in gegenüberliegenden Parktaschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es beim Rückwärtsausparken des schwarzen VW Polo zu einem Zusammenstoß mit dem ebenfalls schwarzen Audi. Die Fahrzeugführerin des Polo verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein unter der 02644-9430 gebeten.

Quelle: news aktuell GmbH