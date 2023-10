Die Koblenzer Friedensglocke, die 2020 aus Munitionsresten gegossen wurde, war in den letzten Monaten in der Citykirche beherbergt worden, ist nun wieder auf Reisen.

Anlässlich eines Friedenskonzerts des Chors “Stimmicals e. V. Arzheim”, gemeinsam mit der Band “Konflux” unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Ulrike Mohrs am 07. Oktober um 18:00 Uhr in der Katholischen Kirche in Arzheim, kommt die Koblenzer Friedensglocke mit ihrer Friedensbotschaft dort zum Einsatz.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Diese sollen vollständig dem Verein “Friedenskinder” zugutekommen. Roger Lewentz, MdL wird als Schirmherr des Vereins “Friedenskinder” die Gäste begrüßen und einige einleitende Worte sprechen. Ihm wird sich der Vorsitzende des Kreischorverbands Dietmar Weidenfellder und der stellvertretende Ortsvorsteher von Arzheim mit ihren Grußworten anschließen. Dann stellt der Chor, unter Leitung von Richard Marx, die Ergebnisse seiner monatelangen Proben vor.