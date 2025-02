Bereits zum dritten Mal jährt sich am 24. Februar der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Um an diesem Jahrestag die Solidarität der Stadt mit den Menschen in der Ukraine zu bekunden, hisste Oberbürgermeister David Langner eine Friedensflagge über dem Eingang des Historischen Rathauses in der Koblenzer Altstadt.

Auch drei Jahre nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges bringt der Überfall unermessliches Leid über die Ukraine und fordert tagtäglich Menschenleben. Derzeit leben knapp 2.000 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit in Koblenz. Die Flagge soll deutlich zeigen, dass Koblenz auch weiterhin solidarisch an ihrer Seite stehen wird.

Foto (Stadt Koblenz/Thomas Knaak): Oberbürgermeister David Langner hisst eine Friedensflagge am Balkon des Historischen Rathauses.