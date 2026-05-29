Am Samstag, 13. Juni, findet auf der Karthause das nächste Frühstück nur für Frauen im Jugend- und Bürgerzentrum (JuBüZ, Potsdamer Str. 4) statt.

Anita Meyer von „Perspektive bilden“, möchte in Kooperation mit dem JuBüZ Karthause einen Raum schaffen, in dem Frauen sich wohlfühlen und miteinander ins Gespräch kommen können.

„Ob du neu in der Stadt bist, nach Gleichgesinnten suchst oder einfach nur einen schönen Morgen mit anderen Frauen verbringen möchtest – wir heißen dich herzlich willkommen!“, so die Initiatorinnen.

Am Samstag, 13. Juni von 10 bis 12 Uhr haben Frauen aller Altersgruppen und Kulturen die Möglichkeit, im Saal des Jugend- und Bürgerzentrums Karthause, zusammenzukommen, sich kennenzulernen und ihre Lebensgeschichten zu teilen. Pro erwachsene Person wird eine Kostenbeteiligung von acht Euro erhoben. Kinder sind in diesem Rahmen herzlich willkommen und sollen die Frauen nicht hindern, am Frühstück teilzunehmen.

Um eine telefonische Anmeldung unter der Telefonnummer 0261/129 3780 wird gebeten.