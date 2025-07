Am 26. und 27. Juli lockt mediterraner Charme in die Deichstadt

„Bienvenue“ heißt es am letzten Juli-Wochenende wieder in Neuwied: Der Französische Markt kehrt zurück und bringt einmal mehr „savoir vivre“ – die Kunst, das Leben zu genießen – in die Deichstadt. Am Samstag, 26. Juli, von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 27. Juli, von 11 bis 18 Uhr lädt die Stadt auf den Parkplatz in der Luisenstraße ein – mit einer Mischung aus Genuss, Kunsthandwerk und Charme, wie sie so nur Frankreich bieten kann.

Ob Elsässer Flammkuchen, feine Käsespezialitäten, luftgetrocknete Wurst oder handgefertigte Produkte aus Olivenholz – auf dem Markt bieten rund 40 Händlerinnen und Händler eine breite Auswahl französischer Spezialitäten und hochwertiger Waren an. Im Gepäck haben sie unter anderem Provence-Köstlichkeiten, feine Dips auf frischem Baguette, Austern, französische Weine, Champagner und Crémant, aber auch Bier und Säfte. Daneben finden Besucherinnen und Besucher Modeaccessoires wie Hüte, Kappen, Ponchos, aber auch Schmuck, Düfte, Seifen und Dekoratives. „Frankreich steht für Gelassenheit und Genuss mit allen Sinnen – und genau dieses Lebensgefühl spiegelt unser Französischer Markt wider“, weiß Fabienne Mies vom städtischen Stadtmarketing.

Wer nicht nur schlendern, stöbern und genießen, sondern auch ein wenig verweilen möchte, findet unter schattenspendenden Bäumen zahlreiche Sitzgelegenheiten. Dort lässt sich das Markttreiben bei einem Glas Wein, einem frischen Crêpe oder warmer Quiche entspannt beobachten. Für sportlich Interessierte steht zudem eine Boulebahn bereit: Ob Einsteiger oder passionierter Spieler – hier darf nach Herzenslust gespielt und ausprobiert werden. Für die passende musikalische Untermalung sorgt auch in diesem Jahr wieder Sylvain Pesenti. Der Akkordeonspieler flaniert über das Gelände und bringt mit seinen Melodien ein Stück französischer Straßenmusik nach Neuwied.

Im Gegensatz zum Vorjahr findet der Französische Markt ohne verkaufsoffenen Sonntag statt – die Innenstadtgeschäfte bleiben am 27. Juli geschlossen. Der dadurch freigewordene verkaufsoffene Sonntag wird am ersten 1. Advent, 30. November, zum Bummeln in der Neuwieder Innenstadt einladen.