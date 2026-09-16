Anmeldung per E-Mail oder telefonisch

Lahnstein. Am Montag, 21. September 2026 um 17:00 Uhr findet in der Stadtbücherei Lahnstein wieder die monatliche eBook-Sprechstunde statt. Das Angebot richtet sich an alle, die digitale Bücher nutzen oder künftig ausprobieren möchten.

Während der Sprechstunde erhalten Besucherinnen und Besucher individuelle Unterstützung bei Fragen zur Onleihe, zum Herunterladen von Medien oder zur Bedienung ihres eReaders. Eigene Geräte sollten nach Möglichkeit mitgebracht werden. Wer noch keinen eReader besitzt, kann ein Tolino-Vision-Gerät der Stadtbücherei kennenlernen.

Zur Planung wird um vorherige Anmeldung unter 02621 914-292 oder per E-Mail an buecherei@lahnstein.de gebeten.

Die eBook-Sprechstunde findet regelmäßig statt, der darauffolgende Termin ist für den 29. Oktober geplant.

Bildunterzeilen:

Bei der eBook-Sprechstunde erhalten Interessierte praktische Hilfe rund um die digitale Ausleihe von Medien über die Onleihe. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)