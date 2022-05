Der Name Baedeker und die Bücher aus seiner ursprünglich in Koblenz ansässigen Verlagsbuchhandlung galten lange Zeit als Inbegriff des “Reiseführers”. Daneben wartet die Koblenzer Stadt- und Regionalgeschichte gleichwohl mit zahlreichen weiteren Anknüpfungspunkten an das Themenfeld des Reisens auf. Dies gilt insbesondere für die städtische Blütezeit im 18. und 19. Jahrhundert. Der Vortrag greift verschiedene historische Facetten auf – und zeigt, dass so manches, was heute in Vergessenheit geraten ist, doch bis in unsere Gegenwart nachwirkt. In Kooperation mit der Stadtbibliothek Koblenz und dem Forum Wissenschaft. Termin: 09.05.2022 von 17:00 – 18:30 Uhr in der Stadtbibliothek Koblenz. Anmeldung bei der vhs erforderlich, die Veranstaltung ist kostenfrei. Referentin ist Prof. Dr. Nicole Hoffmann Anmeldung und Information bitte unter www.vhs-koblenz.de oder 0261 129-3702/-3711/-3730/-3732/-3740.