„Jugend forscht junior“ ihre Entwicklungen vor – evm feiert 25-jährige Projektpatenschaft

KOBLENZ. An der Hochschule Koblenz dreht sich am Montag, 9. Februar, alles um Naturwissenschaften und Technik. 113 Schülerinnen und Schüler aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz präsentieren hier beim diesjährigen Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ und „Jugend forscht junior“ ihre eigenen Forschungen und Entwicklungen.

Unter dem Motto „Maximale Perspektive“ haben die Jugendlichen alleine oder im Team über mehrere Monate getüftelt, ausprobiert und experimentiert. Die 63 Projekte aus den Themengebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Mathematik/Informatik, Physik und Technik, Geo- und Raumwissenschaften werden nun einer Fachjury und der Öffentlichkeit präsentiert. Von der Papierherstellung aus Pilzen über den Einfluss der Lichtfarbe auf den Wirkungsgrad von Solarzellen bis zur Entwicklung eines Stromerzeugenden Gehwegs – die Projekte zeugen vom vielfälligen Ideenreichtum und dem Erfindergeist der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

evm unterstützt Regionalwettbewerb seit 25 Jahren

Bereits zum 25. Mal wird der Koblenzer Regionalwettbewerb von der Energieversorgung Mittelrhein (evm) ausgerichtet. Als Patenunternehmen unterstützt die evm hier seit zweieinhalb Jahrzehnten junge Talente in der Region und fördert deren Begeisterung für Wissenschaft und Forschung. „Wir sind stolz darauf, seit einem Vierteljahrhundert Teil dieser inspirierenden Veranstaltung zu sein, die Schülerinnen und Schüler dazu bringt sich mit Fragen auseinander zu setzen und kreative Lösungen zu erarbeiten. Als regionales und zukunftsorientiertes Unternehmen unterstützen wir so die Forscherinnen und Forscher von morgen“, sagt Marcelo Peerenboom, Patenbeauftragter des Regionalwettbewerbs. „Auch im diesjährigen Regionalwettbewerb gehen wieder spannende Projekte an den Start, mit denen die Jugendlichen Lösungsansätze für aktuelle Fragestellungen bieten. Ich freue mich schon auf den Austausch mit den Entwicklerinnen und Entwicklern.“

Ausstellung ab 13 Uhr für Öffentlichkeit frei

Für die Öffentlichkeit ist der Wettbewerb am Ausstellungstag ab 13.00 Uhr geöffnet. Interessierte Besucherinnen und Besucher haben hier die Möglichkeit, die diesjährigen Projekte zu bestaunen. Darüber hinaus bietet die Hochschule Koblenz ein vielfältiges Begleitprogramm mit Ausstellungen, Mitmach-Aktionen und Vorträgen an. Hier können Groß und Klein direkt in den Austausch mit Forschenden gehen und in die spannende Welt der Wissenschaft abtauchen. Zum Rahmenprogramm gehören unter anderem Hochspannungsvorführungen sowie ein Lötworkshop speziell für Schülerinnen. Zusätzlich öffnet das Labor mit VR-Modellen zur Fabrikplanung und zur Simulation von Produktions- und Logistikprozessen seine Türen. Das Ada-Lovelace-Projekt lädt zu einem Emaillier-Workshop ein und bietet außerdem einen Info- und Mitmachstand an. Ebenso erwarten die Besucherinnen und Besucher spannende Angebote rund um erneuerbare Energien und deren Nutzung, Robotik und 3D-Druck. Weitere Programmpunkte sind eine Hubkolbenpumpe, das IoT-Lab (Internet of Things Laboratory), Informationen der Allgemeinen Studienberatung, das „Open Piano“ sowie die Reaction Wall, an der Geschicklichkeit und Reaktionsvermögen getestet werden können.

Feierstunde mit Ehrung der Teilnehmenden um 16 Uhr

Um 16 Uhr heißt es dann gemeinsam „Daumen drücken“. Während einer offiziellen Feierstunde werden die diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer geehrt. Die besten Projekte werden von einer Fachjury prämiert und haben die Chance, sich für die Landeswettbewerbe zu qualifizieren. „Wir laden Sie herzlich ein, sich selbst ein Bild von der Kreativität und dem Ideenreichtum der Schülerinnen und Schüler zu machen. Kommen Sie vorbei und unterstützen Sie den Wissenschaftsnachwuchs von morgen“, so Peerenboom. Weitere Informationen zum Wettbewerbstag erhalten Interessierte unter www.hs-koblenz.de/jugendforscht.

Bildunterschrift „Jugend forscht“: Beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ stellen Schülerinnen und Schüler am Montag, 9. Februar, ihre Projekte vor. Ab 13 Uhr ist auch die Öffentlichkeit eingeladen, die Projekte der jungen Forschenden zu bestaunen.

Foto: Sascha Ditscher/evm

Bildunterschrift „Datenbrille“: Seit nun 25 Jahren richtet die evm den Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ in Koblenz aus und konnte dabei schon viele erfolgreiche Teilnehmende begleiten. Zuletzt sogar Jonathan Baschek, der mit seiner Datenbrille den Bundessieg erlangte. Foto: Sascha Ditscher/evm