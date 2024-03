Stadt von viel Unrat befreit

Lahnstein. Beim Lahnsteiner Frühjahrsputz, dem Dreck-Weg-Tag am 16. März 2024, wurde von vielen fleißigen Helfern wieder Müll im Lahnsteiner Stadtgebiet gesammelt.

Ab 08.30 Uhr wurden bei der Materialausgabe am städtischen Baubetriebshof Greifzangen, Warnwesten, Handschuhe und Müllsäcke an die Helfer ausgegeben. Doch weit mehr als die angemeldeten Personen waren beim kollektiven Aufräumen in Lahnstein dabei.

Kinder aus den Lahnsteiner Kindertagesstätten St. Barbara, St. Martin, Einsteinchen, Villa Kunterbunt, Rambazamba und der Waldkindergarten sowie aus den Grundschulen Schillerschule und Friedrichssegen waren bereits in der Vorwoche unterwegs und haben rund um ihre Einrichtungen Müll gesammelt. Dabei waren insgesamt rund 600 Kinder aktiv.

Für die Stärkung zwischendurch hat der Globus Lahnstein dankenswerterweise Lunchpakete gesponsert.

„Die zahlreiche Teilnahme von engagierten Bürgerinnen und Bürger beim Lahnsteiner Frühjahrsputz zeigt das starke Gemeinschaftsgefühl unserer Stadt. Durch ihr freiwilliges Engagement tragen Sie maßgeblich dazu bei, unsere Umwelt zu schützen und Lahnstein noch lebenswerter zu machen. Vielen Dank auch an den Globus Lahnstein für die leckere Stärkung und nochmal danke an Sie alle“, sagte Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert.

Bildunterzeilen

Der städtische Baubetriebshof brachte den gesammelten Müll zur Entsorgung. (Foto: Stadtverwaltung Lahnstein)