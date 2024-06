Am Donnerstag, 20. Juni 2024, ab 18 Uhr, lädt das Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel e.V. in Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle Fledermausschutz Rheinland-Pfalz zu dem Online-Vortrag „Fledermäuse in Kirchen“ ein.

Katharina Schritt und Niklas Kukat von der Koordinationsstelle Fledermausschutz Rheinland-Pfalz geben zunächst einen Einblick in das Leben dieser streng geschützten Tiere und die Berührungspunkte mit dem Menschen.

Fledermäuse leben oft heimlich direkt in unserer Nähe. Da sie erst in der Dämmerung aktiv werden, entziehen sie sich meist unserer Aufmerksamkeit. Warum sie im Sommer gerne Dachböden von Kirchen und anderen alten Gebäuden und im Winter aufgelassene Stollen aufsuchen, erfahren Sie an diesem Abend ebenso wie vieles andere aus dem Leben dieser lautlosen, nächtlichen Jäger.

Ob Fledermäuse dem Bauwerk schaden oder uns auch einen Nutzen bringen sowie vielen anderen Fragen, wird ebenfalls nachgegangen.

In Kirchendachböden sind Koloniegrößen von über 1.000 Fledermäusen zwar selten, aber gerade an Mittelrhein, Mosel und Lahn kommen sie vor. Aber auch auf kleine Kolonien, die man oft übersieht, muss man Rücksicht nehmen, da alle Fledermäuse unter strengem Naturschutz stehen. Gerade bei Baumaßnahmen kann es dann zu Problemen kommen. Worauf man achten sollte und was man tun kann, um solche Quartiere bei Sanierungsmaßnahmen nicht zu zerstören, erfahren Sie anhand von erfolgreichen Praxisbeispielen.

Beide Referenten freuen sich schon auf einen regen Austausch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Anschluss an den Vortrag.

Die Veranstaltung ist für die Teilnehmer kostenfrei und findet online über Zoom“ statt.

Für die Teilnahme nutzen Sie den folgenden Link: https://us02web.zoom.us/j/83395139283 und die Meeting-ID: 833 9513 9283 sowie den Kenncode: 515324