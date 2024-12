Finanzielle Freiheit im Alter: Wer wünscht sich das nicht? Bei der Ruhestandsplanung geht der Trend eindeutig zur Eigeninitiative – und zwar in jedem Alter. Ohne Beratung geht es oft nicht. Doch an wen wendet man sich? Welche Informationsquellen nutzt man? Welche Finanzprodukte sind die besten? Antworten auf diese und andere Fragen gibt der Referent Dieter Steinberger in seinem Seminar an der vhs. Er verfügt über langjährige Lebens- und Berufserfahrung. Unabhängig und kompetent erläutert er volkswirtschaftliche Grundlagen, welche die Basis für gute Geldanlage-Entscheidungen sind. Oft genügt es schon, Finanzprodukte aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, um die Unterschiede und deren jeweiligen Vor- und Nachteile zu erkennen.

Samstag, 07.12.2024 von 10 – 14 Uhr, vhs Hoevelstr.6, 56073 Koblenz, Raum 124. Kosten: 19 €.