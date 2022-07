Ob im Online-Shop, im Casino oder zur Bezahlung der bestellten Pizza – Online-Bezahlsysteme sind wichtig und haben sich etabliert, doch hinsichtlich der Beliebtheit gibt es erhebliche Unterschiede. War es vor Jahren noch der Rechnungskauf, der als besonders interessant galt, wurde dieser mehr und mehr abgesetzt, vor allem durch PayPal, einem renommierten Zahlungssystem, was breite Akzeptanz erreicht. Ein neues Kleid kaufen und die Rechnung direkt begleichen, sicher mit PayPal im Online Casino bezahlen oder Pizza bestellen – der Zahlungsdienstleister erfüllt die Ansprüche seiner Kunden. Aber welche Systeme gibt es noch und wie funktionieren sie?

PayPal – der Zahlungsriese mit seinen Vor- und Nachteilen

Kein Zweifel, PayPal ist beliebt, weil das Konzept dahinter simpel und effizient ist. 2021 war der Zahlungsdienstleister in Sachen Beliebtheit bei den Deutschen dominant. Das Prinzip ist dabei denkbar einfach: Der Kunde registriert sich beim Anbieter, verknüpft sein Zahlungsmittel (Girokonto oder Kreditkarte) mit dem Account, verifiziert es und kann dann bei teilnehmenden Shops, in Casinos oder für Mikrotransaktionen damit bezahlen.

Der größte Vorteil: Die Anonymität, denn außer der E-Mail-Adresse wird für die Auslösung der Zahlung nichts benötigt. Der Geschäftspartner erhält keine Informationen über Kreditkarte oder IBAN. Ein weiterer Vorteil: Mit dem Käuferschutz sichert PayPal Verbraucher ab, falls sie auf betrügerische Shops reingefallen sind.

Ein Nachteil allerdings ist die Betrugsanfälligkeit von PayPal, vor der sogar Sicherheitsexperten warnen. Immer wieder gibt es Fälle von organisiertem Betrug und der Zahlungsanbieter gerät auch immer wieder in Beschuss, weil er es den Unholden gar so einfach macht. Wer also PayPal nutzt, muss selbst für seine Sicherheit sorgen, beispielsweise mit der 2-Wege-Authentifizierung.

Kreditkarte – der Klassiker noch immer im Trend

Im Bereich Wirtschaft spielt die Kreditkarte eine wichtige Rolle. Sie ist nicht nur für Auslandsreisen vonnöten, sondern kann auch beim Online-Shopping einige Erleichterungen bringen. Sie sind eines der am weitesten verbreiteten Zahlungssysteme, was einerseits am simplen Gebrauch, andererseits aber auch an der breiten Akzeptanz liegt.

Der größte Vorteil: Die Kreditkarte kann nahezu überall genutzt werden, ob im Casino, bei der Bezahlung einer Onlinebestellung oder sogar bei der virtuellen Buchung eines Mietwagens. Alles, was dafür benötigt wird, sind Sicherheitscode, Kartennummer und Gültigkeitsdatum.

Einer der wichtigsten Nachteile ist, dass die Kreditkarte nur einmal pro Monat abgerechnet wird. Hier können Verbraucher schnell den Überblick verlieren und zu viel einkaufen, was sich dann auf die Finanzen auswirkt. Auch nachteilig ist, dass die persönlichen Daten bei jeder Transaktion eingegeben werden müssen. Da viele Menschen mit ihren Daten lieber vorsichtig umgehen, ersetzen Angebote wie PayPal die Kreditkarte immer mehr.

SOFORT – die ehemalige Sofortüberweisung noch nicht out

Das System „Sofort“ wird von zahlreichen Online Anbietern bereitgestellt und ist vor allem für die Anbieter selbst von großem Vorteil. Durch die direkte Ausführung der Überweisung kann der Händler sichergehen, dass er sein Geld unmittelbar erhält. Da Überweisungen nicht zurückgebucht werden können, ist die Gefahr einer nicht gedeckten Zahlung umgangen, die zum Beispiel beim SEPA-Lastschriftverfahren besteht.

Auch für den Kunden hat SOFORT Vorteile, denn er kann seine Transaktion direkt bestätigen und seine Bestellung gilt unmittelbar als bezahlt. Wer beispielsweise sein Casino Konto aufladen möchte, profitiert von Zahlungsmethoden wie diesen, da sie eine sofortige Bereitstellung des Geldes möglich machen. Anders sieht es aus, wenn Zahlungsarten wie Vorkasse benutzt werden.

Ein Nachteil für einige Verbraucher ist, dass die sofort GmbH als Zahlungsdienstleister mit den persönlichen Daten in Kontakt kommt. Da es sich hierbei jedoch um ein von der Bafin reguliertes Unternehmen handelt, ist für den Verbraucher Sicherheit geboten.

Fazit: Sicher, diskret und schnell – so soll die Bezahlmethode sein

Verbraucher setzen auf Sicherheit, Schnelligkeit und Diskretion, somit ist PayPal der Spitzenreiter, wenn es um virtuelle Transaktionen geht. Für noch mehr Anonymität gibt es die Nutzungsmöglichkeit sogenannter Voucher (Paysafekarte), bei der echtes Geld im Supermarkt gegen einen Code getauscht wird, der dann virtuell zur Zahlung genutzt werden kann. Dieses Angebot kann in Casinos oder für Mikrotransaktionen verwendet werden, steht aber in den meisten klassischen Onlineshops nicht zur Verfügung.