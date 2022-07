Koblenz (ots) – Dieser Verkehrssünder konnte seinen Alkoholpegel nicht gut

verbergen: Am Freitag, den 22.07.2022 war eine Streife der Polizei Koblenz gegen

13 Uhr in der Trierer Straße unterwegs. An einer roten Ampel dort hielt ein

Mofa. Noch während der Fahrer auf grünes Licht zur Weiterfahrt wartete, kippte

er vor den Augen der verdutzten Beamten samt Fahrzeug um.

Auf die Unfallaufnahme musste der 56-Jährige Fahrer dementsprechend nicht lange

warten, ein Alkoholtest bestätigte jedoch den Verdacht, warum er sich nicht

fahrtüchtig verhielt: ganze 2,9 Promille konnte er vorweisen.

Sodann musste er die Kollegen zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ihm eine

Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Beschuldigte

zeigte sich geständig. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im

Verkehr.