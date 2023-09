Kreis Neuwied. Am 10. Oktober ist der Welttag für psychische Gesundheit.

Dazu bieten die pflichtversorgenden Kliniken – das Marienhaus Klinikum St. Antonius Waldbreitbach und das Johanniter Zentrum für Kinder-und Jugendpsychiatrie Neuwied – gemeinsam mit der Psychiatriekoordinationsstelle des Landkreises ein besonderes Event. In Kooperation mit dem Metropol-Kino Neuwied zeigen sie den Film „The Son“. Der Spielfilm knüpft an den großen Erfolg von „The Father“ von Regisseur Florian Zeller an.

In „The Son“, u.a. besetzt mit Hugh Jackman, geht es um die „Volkskrankheit“ Depression. Der Film zeigt die Erkrankung mit all ihren Auswirkungen als das, was sie ist: ein Familiendrama!

Vor und auch nach der Vorführung besteht die Möglichkeit, erste Informationen zum Thema „Depression“ zu erhalten und mit Mitarbeitenden der beiden Kliniken kurz ins Gespräch zu kommen.

Der vergünstigte Eintritt beträgt 8 Euro. Tickets sind im Kino und im Vorverkauf unter www.kinoneuwied.de erhältlich.

Beginn der Vorführung: 19.00 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Metropol- Kino, Heddesdorfer Str. 2, Neuwied.

Hintergrund:

Psychische Erkrankungen machen in den letzten Jahren einen immer größeren Anteil im Diagnosespektrum aus. Laut Bundesministerium für Gesundheit leidet fast jeder dritte Mensch im Laufe seines Lebens an einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung. Auch im Landkreis Neuwied ist schätzungsweise jeder/jede Fünfte selbst erkrankt, die Diagnose Depression wird mit Abstand am häufigsten gestellt. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen steigt der Anteil der schwerwiegenden Erkrankungen stetig und war deutschlandweit im letzten Jahr einer der häufigsten Gründe für stationäre Krankenhausaufenthalte.