Steineroth (ots) – Am Dienstagnachmittag, meldeten verschiedene Anwohner eine Explosion und Rauchentwicklung in der Weiherstraße in Steineroth. Es wurden die Feuerwehr und die Polizei Betzdorf alarmiert. Bei der Absuche des Bereiches konnte festgestellt werden, dass jemand einen Böller auf einer Wiese gezündet hatte. Dort war neben dem heftigen Knall auch ein kleiner Krater entstanden.