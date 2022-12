Integrationskurse der vhs Neuwied begrüßen die Adventszeit

Ein Integrationskurs ist kein reiner Sprachkurs. Vielmehr geht es in den vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geförderten Kursen darum, neben Grammatik und Syntax auch gesellschaftliche Werte zu vermitteln und ein gemeinsames Miteinander der Kulturen zu fördern. Entsprechend spielen die Adventszeit und Weihnachten auch in diesen Kursen immer eine besondere Rolle.

„Das Thema Weihnachten wird inhaltlich im Unterricht behandelt. Die Teilnehmenden arbeiten weiterhin daran, ihre Sprachkompetenzen zu verbessern, doch werden dafür häufig Materialien eingesetzt, die einen kulturellen Bezug zum Weihnachtsfest aufweisen“, erklärt Meike Pfeiffer, Fachbereichsleiterin für Integration und Deutsch an der Volkshochschule Neuwied. „Wir laden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein, unsere Traditionen kennenzulernen und daran teilzuhaben.“ Auch der Weihnachtsbaum der Volkshochschule wird alljährlich von Lernenden aus Integrationskursen geschmückt. „Alle haben sichtlich Freude daran, den Baum mit Lichtern und Kugeln zu dekorieren. Für viele ist es das erste Mal, dass sie einen Baum schmücken“, so Elena Chebotareva, die Kursleiterin des Jugendintegrationskurses, der in diesem Jahr zum Schmücken des Baumes ausgewählt wurde.

Trotz neuer Herausforderungen blickt die Volkshochschule auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück: „Wir waren dieses Jahr wie alle Träger der Integrationskurse mit einem starken Anstieg der Teilnehmendenzahl konfrontiert und haben unsere Kurse seit Beginn des Jahres nahezu verdoppelt. Das war eine großartige Leistung, auf die unser Team sehr stolz sein kann“, fasst Jutta Günther, Leiterin der Volkshochschule Neuwied, zusammen. Während insbesondere die Anzahl der ukrainischen Flüchtlinge in den Kursen gestiegen ist, stehen Integrationskurse weiterhin gleichberechtigt allen Teilnehmenden mit Berechtigung offen. Auch denjenigen, die keine Berechtigung bekommen können, bietet die Volkshochschule Erstorientierungskurse an: „Es ist uns sehr wichtig, allen Zugewanderten – unabhängig von Status, Nationalität und Lebenssituation – Kursangebote unterbreiten zu können“, betont die vhs-Leiterin.

BUZ: Die Gruppe um Kursleiterin Elena Chebotareva (links) hatte sichtlich Freue an der gemeinsamen Baumschmückaktion.