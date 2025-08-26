Bendorf. Der Beirat für Migration und Integration der Stadt Bendorf lädt herzlich zum „Fest der Kulturen“ am Mittwoch, 17. September, in den Stadtpark ein. Von 15 bis 18 Uhr steht der Nachmittag ganz im Zeichen von Vielfalt und einem guten Miteinander.

Das Fest bietet ein buntes Programm für die ganze Familie: Aktionen und Spiele für Kinder, internationale Live-Musik, Snacks und Erfrischungen machen den Stadtpark zu einem Ort der Begegnung.

Ein Highlight ist der Auftritt des türkischen Musikers Mustafa Altin, der eine spannende Einführung in die Geschichte und Vielfalt des Saz – eines traditionellen Saiteninstruments – gibt. Anhand verschiedener Ausführungen des Instruments zeigt er dessen musikalische Tiefe und kulturelle Bedeutung. Begleitet wird er dabei von Fatih Yalcinkaya.

Auch der ukrainische Kinderchor „Dzvinochky“ sorgt mit einem kleinen Auszug aus seinem Repertoire für musikalische Unterhaltung.

An Informationsständen stellen sich Organisationen aus der Region vor. So ist die AWO Rheinland ebenso dabei wie die Jugendabteilung der Feuerwehr Bendorf, die Familienbildungsstätte Koblenz und das Jobcenter Mayen-Koblenz.

Erwachsene sind eingeladen, bei einem Begegnungsspiel ins Gespräch zu kommen und neue Kontakte zu knüpfen. Die jungen Gäste dürfen sich auf Malstationen und Kinderschminken mit dem Café International und Torwandschießen mit dem SC Bendorf-Sayn freuen.

Zudem bietet der der MakerSpace Mayen-Koblenz die Möglichkeit, praktische Einblicke in die spannenden Themen Löten und Robotik zu erhalten.

Auch die städtische Kita „Haus des Kindes“ ist im Stadtpark vertreten: hier gibt es frisches Popcorn aus der Popcornmaschine. Die passenden Tüten für den süßen Snack kann man nach Belieben selbst künstlerisch gestalten.

Die Waldgaststätte Meisenhof sorgt außerdem mit einem Getränkestand und Sitzgelegenheiten für eine entspannte Atmosphäre, während der Förderverein der Medardus-Schule leckere Waffeln im Angebot hat.

Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.