Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz informiert, dass der Wallersheimer Weg zur Fertigstellung der Asphaltfahrbahn im Abschnitt zwischen Andernacher Straße und Henriette‑Sonntag‑Straße vollständig gesperrt wird.

Die Sperrung beginnt am Dienstag, 10. Februar, um 07 Uhr und dauert voraussichtlich bis Donnerstag, 12. Februar, ca. 16 Uhr.

Die Erreichbarkeit aller Liegenschaften ist fußläufig über die Gehwege jederzeit gewährleistet.

Aufgrund der aktuell sehr wechselhaften Witterung können Verzögerungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Stadt Koblenz bittet weiterhin alle Verkehrsteilnehmenden um Geduld und bemüht sich, die Beeinträchtigungen während der Bauzeit so gering wie möglich zu halten.