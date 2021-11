In diesem Jahr stehen die Kinder- und Jugendliteraturtage unter dem Motto „Fantastische Geschichten.

Passend dazu sind rund 30 Veranstaltungen, darunter Lesungen, Workshops und Projekte geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Verordnungen sind die öffentlichen Veranstaltungen teilweise zugangsbeschränkt.

Die Dezernentin für Bildung und Kultur, PD Dr. Margit Theis-Scholz betont, wie wichtig die Durchführung von Kultur- und Bildungsveranstaltungen gerade in Zeiten wie diesen ist und freut sich über das vielfältige Angebot. „Coronabedingte Schulschließungen und Quarantäneanordnungen haben bei betroffene Schüler*innen möglicherweise dazu beigetragen, Wünsche zu erzeugen, Fantasien zu entwickeln und eigene Gedankenreisen entstehen zu lassen.“, erläuterte die Dezernentin weiter. Deshalb haben wir uns in diesem Jahr für das Motto „Fantastische Geschichten“ entschieden.

Die Kinder- und Jugendliteraturtage Koblenz möchten das Leseinteresse bei Kindern und Jugendlichen wecken, Literaturbegegnungen ermöglichen und Leseanreize schaffen. Literatur und Lesen sollen auch außerhalb des schulischen Kontextes gestärkt werden und als Gemeinschaftserlebnis wahrgenommen werden. Sie richten sich daher besonders an Kindergärten, Schulen sowie an Schülerinnen und Schüler jeder Jahrgangsstufe, aber auch an Eltern und Lehrkräfte.

Veranstaltet werden die Kinder- und Jugendliteraturtage vom Bildungsbüro Koblenz, der Stadtbibliothek, dem Theater Koblenz, dem Leserattenservice, dem Förderverein Lesen und Buch und vielen weiteren Kooperationspartnern.

Das Programm der Kinder- und Jugendliteraturtage wird insbesondere durch die finanzielle Unterstützung der Stiftung Zukunft der Sparkasse Koblenz und der PSD Bank ermöglicht. Die Bildungs- und Kulturdezernentin dankt insbesondere auch dem Lions Club Koblenz sowie dem Lions Club Sophie von La Roche und der Buchhandlung Reuffel für deren angebotene Unterstützung.