Fahrzeuge in der Von-Werth-Straße in Koblenz zerkratzt

Koblenz (ots) – Am Dienstag, 18.02.2020, 13.00 Uhr, wurde der Koblenzer Polizei eine Sachbeschädigung an verschiedenen Fahrzeugen in der Von-Werth-Straße gemeldet. Eine unbekannte männliche Person hatte dort im Vorbeigehen 10 geparkte Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Aufgrund einer Fotoaufnahme, die eine Zeugin während des Vorfalls von dem Mann fertigte, konnte dieser in einem nahe gelegenen Hotel ermittelt werden. Den 45 – jährigen Hotelgast erwartet nun ein Strafverfahren und 10 hohe Reparaturrechnungen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 19.02.2020