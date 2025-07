Bendorf. Am 10. Juli fand in Bendorf eine Veranstaltung zur Förderung der Verkehrssicherheit statt – organisiert vom Sozialamt Bendorf in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) und der Polizeiinspektion Bendorf. Unter dem Motto „Mobilität schaffen, Fahrrad erleben, Integration erfahren“ richtete sich die Schulung gezielt an Menschen, die sich unsicher im Straßenverkehr fühlen – sei es nach längerer Fahrradpause oder aufgrund mangelnder Erfahrung mit den deutschen Verkehrsregeln.

Den Auftakt machte Nicole Heinrich, Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Bendorf, mit einer fundierten theoretischen Einführung im Großen Rathaussaal. Sie vermittelte grundlegende und aktuelle Verkehrsregeln speziell für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer – mit einem besonderen Fokus auf typische Alltagssituationen und Gefahrenquellen im Straßenverkehr. Abgerundet wurde der theoretische Teil durch einen kleinen Test: Mit einem Fragebogen konnten die Teilnehmenden ihr Wissen zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr überprüfen.

Im Anschluss ging es auf den Schulhof der Theodor-Heuss-Schule, wo ein abwechslungsreicher Fahrradparcours aufgebaut war. Dort konnten die Teilnehmenden das Erlernte direkt anwenden: Anfahren, Hindernisse umfahren, Schulterblick – unter fachkundiger Anleitung wurden realistische Situationen geübt, die im Straßenverkehr jederzeit auftreten können.

Das Angebot richtete sich auch an Menschen, die neu nach Deutschland gekommen sind und bisher kaum Erfahrung mit dem Fahrradfahren im deutschen Straßenverkehr sammeln konnten. In sicherer Umgebung und mit viel Geduld wurde Wissen vermittelt, das den Teilnehmenden mehr Selbstvertrauen und Unabhängigkeit im Alltag ermöglicht.

Die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren durchweg positiv: Mit Spaß, Neugier und großer Aufmerksamkeit nahmen sie an Theorie und Praxis teil. Viele äußerten im Anschluss, dass sie sich nun deutlich sicherer im Straßenverkehr fühlten – ein Schritt hin zu mehr Mobilität und Teilhabe.

Foto zur lizenzfreien Nutzung (T. Artzdorf):

Bei praktischen Übungen auf dem Schulhof der Theodor-Heuss-Schule konnten die Teilnehmenden das Erlernte anwenden.