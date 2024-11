Kreis Neuwied. Die Themen „Testament, Vermögensnachfolge, Vorsorgevollmacht, und Patientenverfügung“ stehen im Mittelpunkt einer Vortragsveranstaltung der Untere Landwirtschaftsbehörde der Kreisverwaltung Neuwied am Donnerstag, 28. November 2024, im Außerschulischen Lernort in Linkenbach. Den Vortrag bietet die Untere Landwirtschaftsbehörde im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe LANDreisen an. Ab 19.30 Uhr wird Notar Justizrat Prof. Dr. Christopher Keim aus Ingelheim unter der Überschrift „Was du heute kannst besorgen…..“ fachliche Aufklärungsarbeit zum Thema bestmöglicher Vorsorge leisten. Zuvor wird Landrat Achim Hallerbach ein Grußwort sprechen und in den Themenkomplex einleiten. Aufgrund der eingeschränkten räumlichen Kapazitäten muss die Teilnehmerzahl auf 60 Personen begrenzt werden; deshalb wird eine zügige, verbindliche Anmeldung, spätestens bis zum Dienstag, 26. November 2024, unter folgenden Kontaktdaten empfohlen: Alexandra Moog – Untere Landwirtschaftsbehörde – Kreisverwaltung Neuwied, per E-Mail: alexandra.moog@kreis-neuwied.de, per Telefon: 02631/803-759.

Sollte die Zahl der Anmeldungen die zur Verfügung stehenden Plätze überschreiten, können Anmeldungen auch innerhalb der Frist unter Umständen nicht mehr Berücksichtigung finden.

