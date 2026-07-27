Sieben Azubis haben ihre Abschlussprüfungen erfolgreich bestanden und starten nun in verschiedenen Bereichen der Unternehmensgruppe durch

KOBLENZ. Erfolgreicher Abschluss und direkter Einstieg ins Berufsleben: Sieben Auszubildende der Unternehmensgruppe Energieversorgung Mittelrhein (evm-Gruppe) haben im Juni 2026 ihre Abschlussprüfungen bestanden. Im Rahmen einer feierlichen Übergabe erhielten sie ihre Abschlusszeugnisse. Besonders erfreulich: Alle erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen konnten innerhalb der evm-Gruppe übernommen werden. „Ich freue mich, dass wir mit unseren Absolventinnen und Absolventen den Abschluss feiern können und alle von ihnen weiterhin Teil der evm-Gruppe bleiben. Sie tragen so künftig aktiv dazu bei, die Region nachhaltig mit Energie zu versorgen“, so Nico Sartorius, Ausbilder in der evm-Gruppe.

Zu den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen gehören: Lisa Tabea Helwig (Ausbildung zur Industriekauffrau), Alina Weiß (Ausbildung zur Industriekauffrau), Henry Fuhr (Ausbildung zum Industriekaufmann), Dilara Basibüyük (Ausbildung zur Kauffrau für Dialogmarketing), Pascal Steffens (Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik), Max Schmidt (Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik) und Marvin Meyer (Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik).

Ausbildung bei der evm-Gruppe

Die evm-Gruppe bildet regelmäßig in kaufmännischen und technischen Berufen sowie in dualen Studiengängen aus. Mit rund zehn Ausbildungsberufen und einer eigenen Ausbildungswerkstatt zählt sie zu den stärksten Ausbildungsbetrieben der Region. Die Werkstatt bietet vor allem den technischen Auszubildenden gute Bedingungen für eine praxisnahe Vorbereitung auf Prüfungen und Projekte. Zusätzlich unterstützt die Unternehmensgruppe ihre Auszubildenden unter anderem bei der beruflichen Mobilität, etwa durch die Übernahme der Führerscheinkosten. „Uns ist es wichtig, gute Lernbedingungen zu schaffen, die junge Menschen wirklich weiterbringen. Denn sie sind unsere Fachkräfte von Morgen und daher ab dem ersten Tag ein wichtiger Teil der evm-Gruppe“, erklärt Nico Sartorius. Weitere Informationen zu Ausbildung und dualem Studium gibt es unter www.evm.de/karriere.

Bildunterschrift: Die Absolventinnen und Absolventen freuen sich über ihren Ausbildungsabschluss: (Obere Reihe von links) Dilara Basibüyük, Lisa Tabea Helwig, Alina Weiß, Pascal Steffens, Florian Arzbächer (Ausbilder) und (Untere Reihe von links) Nico Sartorius (Ausbilder), Henry Fuhr, Joachim Mallmann (Ausbilder). Es fehlen: Max Schmidt und Marvin Meyer.

Foto: Dominik Fischer/evm.