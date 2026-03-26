Im April und Juni bietet der städtische Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen erneut besondere Spaziergänge über den Hauptfriedhof an. Manfred Böckling, Kunsthistoriker aus der Denkmalpflege, begibt sich unter dem Titel „Ein Park für die Toten und die Lebenden“ auf eine rund zweistündige Zeitreise durch den historischen Teil des Friedhofs. Dabei lädt Manfred Böckling als erfahrener Gästeführer, Kunsthistoriker und Denkmalpfleger dazu ein, mit ihm auf Zeitreise zu gehen. Er stellt besondere Grabsteine und bedeutende Koblenzer Persönlichkeiten vor und erzählt dabei spannende Geschichten sowie so manche Anekdote aus dem Leben der Verstorbenen.

Die Termine im ersten Halbjahr sind Mittwoch, 8. April, und Mittwoch, 17. Juni 2026, jeweils ab 16:00 Uhr. Die Plätze sind begrenzt. Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 0261 / 129-4222 oder per E-Mail an friedhoefe@stadt.koblenz.de entgegengenommen.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Manfred Böckling bietet wieder spannende Führungen über den Koblenzer Hauptfriedhof an.