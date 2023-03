Das erste Koblenzer Cinefest wurde von der Kulturdezernentin Dr. Margit Theis-Scholz gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundesarchivs, Prof. Dr. Michael Hollmann, im Odeon-Apollo-Kinocenter eröffnet.

Bis zum 26. März 2023 werden nun sieben unterschiedliche Filmklassiker des 20. Jahrhunderts aus dem deutschsprachigen Raum präsentiert, mit dem Ziel, bekannte, aber auch bereits vergessene oder verloren geglaubte Filmschätze wieder zurück auf die große Kinoleinwand zu bringen. Den Auftakt zur Filmreihe machte, nach einer thematischen Einführung von Petra Rauschenbach, Leiterin der Abteilung Filmarchiv im Bundesarchiv, der Klassiker „Nie wieder Liebe“ aus dem Jahr 1931.

„Wir freuen uns, mit diesem Format die Koblenzer Filmszene zu fördern und hoffen, dass sich das Cinefest auch als regelmäßige Veranstaltungsreihe in unserer Stadt etabliert. Denn Filme sind mehr als nur reines Kinoprogramm oder Unterhaltung – sie sind Zeitdokumente, die uns wertvolle Blicke in die Vergangenheit und damalige gesellschaftliche Verhältnisse gewähren. Mit dem Cinefest können wir deshalb das gesamte Kulturangebot in unserer Stadt erweitern“, so Margit Theis-Scholz, Dezernentin für Bildung und Kultur.

Das Cinefest findet in Anlehnung an das gleichnamige, internationale Filmfestival in Hamburg statt; die ausgewählten Filme waren dementsprechend auch bereits Teil des Hamburger Cinefest-Programms und laufen unter dem Motto „Gebrochene Sprache. Filmautoren und Schriftsteller des Exils“. Veranstaltet wird das Koblenzer Filmfestival gemeinsam vom Bundesarchiv, dem städtischen Kultur- und Schulverwaltungsamt sowie dem Odeon-Apollo-Kinocenter.

„Wir sind begeistert, dass das Cinefest jetzt auch in Koblenz, dem Hauptstandort des Bundesarchivs, durchgeführt wird. Als nationales Filmarchiv ist es uns ein besonders Anliegen, dem Publikum das deutsche Filmerbe ein Stück weit näher zu bringen. So kann das Kino wieder zum Erlebnisraum werden“, sagt Michael Hollmann, Präsident des Bundesarchivs.

Gezeigt werden die Filmperlen an insgesamt vier Abenden in den verschiedenen Sälen des Odeon-Apollo-Kinos. Weitere Informationen und Tickets gibt es unter: www.odeon-apollo-kino.de

Bildunterzeile: Margit Theis-Scholz, Dezernentin für Bildung und Kultur, und Michael Hollmann, Präsident des Bundesarchivs, bei der Eröffnung des ersten Koblenzer Cinefests. Stadt Koblenz/Hannah Dorgeist