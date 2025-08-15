Henriette Vogt heißt am Donnerstag, 21. August, alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur ersten Vorlesestunde nach den Sommerferien in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen. Vorgelesen wird die Geschichte „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ von Axel Scheffler.

Eine Reise auf dem Hexenbesen ist lustig, vor allem, wenn noch Platz ist, für Hund und Katz und Frosch und Vogel. Doch auch für Hexen ist das Leben voller Gefahren. Besonders wenn die Hexe einem gefräßigen Drachen vor die Füße fällt. Da ist es gut, wenn man Freunde hat, die einem aus der Patsche helfen.

Vorgelesen wird ab 16 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Dreiviertelstunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz.