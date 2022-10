Fachtag am 10. November in Asbach – Schirmherr Landrat Hallerbach: „Interesse für naturwissenschaftlich-technischen Bereich frühzeitig wecken“

Der erste „MINT-Tag“ im Kreis Neuwied wirft seine Schatten voraus, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Konzipiert ist er als „MI(N)T-Machmesse“. Das heißt: Angesprochen sind Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler, die sich an den unterschiedlichen Ständen über Materialien aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sowie ihre Anwendung und die Einsatzmöglichkeiten im Unterricht informieren können. Hier gilt das Motto: Probieren geht über Studieren, teilen die Organisatoren aus dem Kreismedienzentrum und dem Bildungsbüro der Neuwieder Kreisverwaltung mit.

An den verschiedenen Ständen stellen junge Forscherinnen und Forscher verschiedener Schulen ihre Projektarbeiten vor, darunter auch die Gewinner-Tandems des Forscherpreises aus diesem Jahr. Neben den fachspezifischen Präsentationen gibt es auch Informationen der MINT-Geschäftsstelle Rheinland-Pfalz in Verbindung mit der Regionalpatin für Kitec und IT2school im Bildungsbüro. Ein Stand zur Schullaufbahnberatung an berufsbildenden Schulen mit ihren zahlreichen Bildungsgängen rundet das Angebot ab. Die Schülerfirma der Konrad-Adenauer-Schule wird für das leibliche Wohl sorgen.

Mit dem MINT-Tag wird auch die zweite Runde des MINT-Forscherpreises ausgelobt. Bewerben können sich Grundschulen in Kooperation mit weiterführenden bzw. berufsbildenden Schulen. Die Preisvergabe erfolgt kurz vor den Sommerferien 2023. Den Gewinnertandems winken attraktive Preisgelder, die die Stiftung „Wir für hier“ der Sparkasse Neuwied zur Verfügung stellt. „Dies ist ein weiterer wichtiger Baustein, um das MINT-Interesse bei jungen Menschen breiter aufzustellen. Die Weichen für einen Zugang zu naturwissenschaftlich-technischen Fragestellungen müssen bei den Mädchen und Jungen so früh wie möglich gestellt werden. Nur so können wir mehr junge Leute als künftige Fachkräfte in den entsprechenden Berufen gewinnen“, ist Landrat Achim Hallerbach als Schirmherr des MINT-Tages überzeugt.

Der MINT-Tag findet am Donnerstag, 10. November, von 14 bis 17 Uhr in der Konrad-Adenauer-Schule Asbach statt. Weitere Infos bei Andrea Oosterdyk, Bildungsbüro 02631-803161.