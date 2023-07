Koblenz (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 11.07.2023 kam es in den frühen Morgenstunden zwischen 03:30 und 04:30 Uhr erneut zu weiteren Branddelikten im Stadtgebiet Linz am Rhein. Die Vorgänge stehen möglicherweise im Zusammenhang mit einer anhaltenden Serie von Brandstiftungen im Bereich Linz am Rhein in den letzten Wochen.

Insgesamt ermittelt die Kriminalinspektion Neuwied derzeit wegen mindestens fünf Bränden seit April dieses Jahres, die im unmittelbaren zeitlichen und räumlichen Zusammenhang stehen. Die polizeilichen Ermittler gehen davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden. Glücklicherweise sind durch die Vorfälle, auch aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr, keine Personen zu Schaden

gekommen.

Die Polizei hat anlässlich dieser Serie bei der Kriminalinspektion Neuwied eine interdisziplinäre Ermittlungsgruppe eingerichtet, die aus Brandermittlern der Kriminalpolizei, Kolleginnen und Kollegen der Spurensicherung und aus Schutzpolizisten besteht. Die Ermittlungsgruppe arbeitet bereits mit Hochdruck an der Aufklärung der Fälle. Zum aktuellen Ermittlungsstand können derzeit keine Angaben gemacht werden. Es finden jedoch umfangreiche Maßnahmen statt, so werden derzeit u.a. Spuren ausgewertet und Zeugen befragt.

Die Polizei nimmt die zunehmende Verunsicherung in der Bevölkerung sehr ernst und wird in den relevanten Zeiten verstärkt präsent sein und niedrigschwellig Kontrollen durchführen.

Zudem bitten wir die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit der Serie stehen könnten, werden bei der Kriminalinspektion Neuwied (02631-878-0) sowie der Polizeiinspektion Linz (02644-943-0) rund um die Uhr entgegengenommen.