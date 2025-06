Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Treppen wurde Anfang April 2024 begonnen. Seitdem wurden fünf der insgesamt elf Teilstücke -bis auf die Geländer- fertig gestellt.

Die Arbeiten liegen nicht im Zeitplan und es kommt häufiger zu Verzögerungen einzelner Teilleistungen, wie derzeit die fehlende Asphaltdeckschicht um die Aufpflasterungen in der Alexanderstraße. Grund hierfür sind insbesondere die bautechnischen und personellen Herausforderungen an die ausführende Firma. Die Arbeiten sind aufgrund der topographischen Gegebenheiten als besonders schwierig einzuordnen. Die beengten Verhältnisse in Form eines schmalen Baufeldes mit dicht angebauten Gebäuden und Grundstückseinfriedungen lassen nur geringfügigen Maschineneinsatz zu, erfordern dafür jedoch erheblichen Personaleinsatz und logistischen Aufwand. Dies stellt die ausführende Firma vor erhebliche Herausforderungen, die sie Vorfeld nicht gesehen hat.

Das Tiefbauamt bedauert dies sehr. Die städtische Bauleitung steht in ständigem Kontakt mit der ausführenden Baufirma und drängt darauf, neben einer technisch sauberen auch eine zügige Fertigstellung voranzutreiben. Trotzdem ist nach derzeitigem Stand mit der Fertigstellung der Gesamtmaßnahme nicht vor Frühjahr 2026 zu rechnen.