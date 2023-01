Gemeinsam mit rund 20 Innenstadtakteur:innen ging das Projektteam – bestehend aus Vertreter:innen des Planungsbüros Stadt + Handel sowie des Sachgebietes Städtebauliche Erneuerung der Stadt Koblenz auf Erkundungstour durch die Koblenzer Innenstadt. Ziel war es, gemeinsam mit den Innenstadtakteur:innen vor Ort über die aktuelle Situation aber auch Visionen für einzelne Lagen der Koblenzer Innenstadt zu diskutieren. Die Ergebnisse fließen als wichtige Bausteine in die Erarbeitung des Innenstadtkonzeptes ein.

Aufgeteilt in zwei Gruppen brachten sich die Teilnehmenden durch lokales Wissen in die zukünftige Entwicklung der Innenstadt ein. Die erste Gruppe betrachtete den Bereich Löhrstraße/Löhrcenter/Löhrrond ell, Schloßstraße, Casinostraße, Theater, Görresplatz und Rheinstraße. Für die zweite Gruppe lag der Fokus im Bereich der Altstadt und führte die Teilnehmenden vom Entenpfuhl über die Görgenstraße, die Planpassage, den Altengraben, den Münzplatz, den Florinsmarkt, bis hin zum Peter-Altmeier-Ufer und dem Kastorviertel.

Ziel des Innenstadtspaziergangs war es, einzelne Quartiere der Koblenzer Innenstadt zu erkennen und deren Alleinstellungsmerkmale sowie primäre Zielgruppen herauszuarbeiten. Schnell wurde klar: Bestimmte Lagebereiche verfügen bereits über eine starke Identität. So wird beispielsweise der Altstadtkern für seinen hohen Anteil an inhabergeführtem Einzelhandel und dem breiten Gastronomieangebot geschätzt und stellt daher insbesondere für Tourist:innen einen Anlaufpunkt dar. In anderen Lagebereichen wie etwa der Löhrstraße gilt es, Zielgruppen perspektivisch weiter zu schärfen und die Potenziale des aktuell noch primär als Durchgang genutzten Bereiches zu nutzen.

Weitere Themen, die im Zuge des Innenstadtspaziergangs diskutiert wurden, waren Fragen der Mobilität, dem Umgang mit Leerständen, der Bedeutung der Innenstadt als Wohnort sowie mögliche Potenzialflächen für die Bespielung durch Außengastronomie und Begrünungselemente.

Im weiteren Prozess zur Erstellung des Innenstadtkonzeptes werden die Ergebnisse verdichtet und in eine konkrete Zukunftsvision überführt. Dabei werden auch Leitbilder für einzelne Quartiere formuliert.