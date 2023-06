Das Anfang 2018 gestartete Besuchsprogramm des Landtags für Grundschulen zur Förderung der Demokratieerziehung und der politischen Bildung hat bisher rund 4.300 Schülerinnen und Schüler aus Grundschulen in ganz Rheinland-Pfalz in das Landesparlament nach Mainz gelockt. Insgesamt sind 163 Programme mit Grundschulklassen der Klassenstufen 3 und 4 durchgeführt worden. Für das kommende Jahr können sich interessierte Schulen ab sofort wieder beim Landtag anmelden.

„Wir sind vom anhaltenden Interesse an unserem Grundschulprogramm begeistert“, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering und ergänzte mit einem Schmunzeln: „Eigentlich bräuchten wir einen zweiten Plenarsaal, um dem großen Interesse gerecht zu werden“. Mitunter könnten deshalb Termine für das Besuchsprogramm erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden. Allein in diesem Jahr sollen 58 Programme durchgeführt werden, womit 2023 zum Rekordjahr wird. Während der Corona-Pandemie musste das Grundschulprogramm pausieren beziehungsweise fand teilweise in hybrider Form statt.

Demokratie spielerisch erlernen

Das Grundschulbesuchsprogramm des Landtags vermittelt in spielerischer und altersgerechter Art und Weise, wie ein Landtag arbeitet, wie man fair diskutiert, wie Mehrheitsentscheidungen zustande kommen und wie Demokratie ganz praktisch funktioniert. Im Zentrum des Programms steht ein Rollenspiel, in welchem eine Plenarsitzung simuliert wird. Dabei wählen die Kinder nicht nur die verschiedenen Ämter vom Präsidenten bis zur Fraktionsvorsitzenden, sondern auch ein Thema, über welches sie diskutieren und abstimmen wollen. Der Landtag stellt den teilnehmenden Klassen hierzu vorbereitende altersgerechte Unterrichtsmaterialien zur Verfügung. Spielerisch erlernen Kinder die Spielregeln der Parlamentsarbeit und erproben diese. „Bereits die Jüngsten haben eine Grundvorstellung von Demokratie, haben ein Gespür für demokratische Regeln und Prozesse und dies wollen wir weiter fördern“, sagte Hendrik Hering. Er sei immer wieder beeindruckt, wie engagiert, diszipliniert und interessiert die Schüler:innen bei der Sache seien.

Erfolgreiche Evaluation

Eine wissenschaftliche Evaluation des Programms ergab, dass das Grundschulprogramm des Landtags auch erfolgreich sei. Die beiden Politikwissenschaftler, Professorin Simone Abendschön von der Justus-Liebig-Universität Gießen und ihr Kollege von der Freien Universität Berlin, Professor Thorsten Faas, kamen in ihrem Abschlussbericht 2018 zum Ergebnis, dass das Programm bei den Kindern nicht nur sehr gut ankomme, sondern auch Wirkungen zeige. So hätten beispielsweise das politische Wissen und auch das politische Interesse der Kinder zugenommen. Auch die Diskussionsbereitschaft der Kinder bei ungleichen Meinungen habe sich durch das Besuchsprogramm positiv entwickelt. Insgesamt zeigte die Studie, dass das außerschulische Besuchsprogramm im Landtag auch im Grundschulbereich ein wichtiger und nachhaltiger Ort politisch-demokratischer Bildung ist.

Weitere Informationen

Auf der Jugend-Homepage des Landtags erhalten Schulen weitere Informationen und können sich online anmelden: https://www.jugend-im-landtag.rlp.de/de/besuch/grundschulprogramm.php.

Das Besuchsprogramm ist bis Ende des Jahres 2023 ausgebucht. Für das Kalenderjahr 2024 werden ab sofort Voranmeldungen entgegengenommen. Die Termine für 2024 werden Anfang November vergeben.