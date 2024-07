Koblenz – Sich für die gute Sache einzusetzen, war das Anliegen der Schüler*innen der Augenoptiker-Klasse an der berufsbildenden Carl-Benz-Schule in Koblenz und der Schülervertretung. Sie organisierten deshalb gemeinsam mit ihrem Klassen- und Religionslehrer Alois Wehrhausen einen Informationstag zum Thema „Knochenmarkspenden und Blutkrebs“. Unterstützt wurde die Aktion auch vom Gesundheitsminister von Rheinland-Pfalz, Clemens Hoch. Der Erfolg zeigte sich durch die zahlreichen Neu-Registrierungen in die Knochenmarkspenderdatei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS).

Hoch bedankte sich in einer Videobotschaft im Namen der gesamten Landesregierung für das Engagement der Schülerschaft: „Ich bewundere Ihren Einsatz“ und nannte die Anwesenden „potenzielle Lebensretter“. Seelsorger Wehrhausen war stolz auf die Schulgemeinschaft, die sich für Erkrankte stark mache.

Informiert wurden die jungen Menschen durch Tabea Spitzer, die für die DKMS arbeitet und die Einflüsse der Erkrankung auf Betroffene, aber auch deren Angehörige beispielhaft darstellte. Auch Schulleiter Johannes Kalowsky wies auf die Dringlichkeit und Chancen von Knochenmarkspenden hin. (red/jf)