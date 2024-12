„Lese-Hunger“ – das war das Motto des diesjährigen Lesesommers Rheinland-Pfalz, der vor kurzem endete. Die Stadtbibliothek Koblenz konnte die eindrucksvolle Zahl von über 800 Teilnehmenden verbuchen. Neben neuen Club-Büchern wurde erstmalig der gesamte Kinderbuchbestand zur Ausleihe freigegeben. Die meisten Kinder lasen drei oder mehr Bücher und erhielten als Anerkennung eine Urkunde. Viele Schulen vermerken die Teilnahme zudem positiv im nächsten Zeugnis.

Und auch in diesem Jahr wurden bei der Stadtbibliothek, zusätzlich zur Landesverlosung, tolle Preise verlost und die Gewinner:innen zur Preisverleihung eingeladen. Neben dem Hauptpreis, einem E-Reader, konnten sich die Kinder und Jugendlichen über Gutscheine und andere Geschenke freuen.

Unter den Grund- und weiterführenden Schulen wurden außerdem die Schulen mit den meisten erfolgreichen Teilnehmenden ermittelt. Mit Abstand konnte die Grundschule Güls unter Leitung von Peter Degen die meisten Kinder bei den Grundschulen verzeichnen. Unter den weiterführenden Schulen wurde das Max-von-Laue-Gymnasium ausgezeichnet, vertreten durch den Schulleiter Frank Zimmerschied und Beate Kabisreiter. Beide Schulen konnten Siegerurkunden und Buchgutscheine entgegennehmen.

In diesem Jahr sollten allerdings nicht nur die 6 bis 16jährigen Schülerinnen und Schüler zum Lesen in den Sommerferien animiert werden. Unter der Überschrift: „Der erste Schritt zum Lesen – lass Dir vorlesen“ fand zum dritten Mal parallel der Vorlese-Sommer Rheinland-Pfalz für Kinder im Kita-Alter statt. Dabei sollten Kinder geeignete Bücher von Eltern, Großeltern oder anderen vorgelesen bekommen. Bei mindestens drei vorgelesenen Büchern und einem gemalten Bild zum Lieblingsbuch erhielten die Kinder eine kleine Aufmerksamkeit und eine Urkunde. Fast 200 begeisterte Kinder haben mit ihren Vorlesenden in der Stadtbibliothek Koblenz am Vorlese-Sommer teilgenommen. Auch in dieser Gruppe wurden attraktive Preise verlost und im Forum Confluentes den glücklichen Kindern überreicht.

Der Dezernent für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz Ingo Schneider und Marie-Theres Schwaab, Vorsitzende des Fördervereins der Stadtbibliothek, zeigten sich bei der Preisverleihung erfreut über die große Resonanz des diesjährigen Lese- und Vorlese-Sommers in Koblenz. Sie bedankten sich, ebenso wie die Leiterin der Stadtbibliothek Susanne Ott, bei den Kindern für ihre Teilnahme und natürlich bei den Eltern, Betreuenden und Schulen für die Unterstützung dieser wichtigen Projekte zur Leseförderung.

Die Leseförderaktionen wurden vom Land Rheinland-Pfalz und vom Förderverein „Lesen und Buch – Freunde der Stadtbibliothek Koblenz“ finanziell unterstützt.

Foto (Stadt Koblenz/Timea Laux): Der Bildungs- und Kulturdezernent Ingo Schneider (hinten, 2. von rechts) und die Leiterin der Stadtbibliothek Susanne Ott (hinten, mitte) verliehen den eingeladenen Kindern und Vertretern der Schulen Preise für ihre Teilnahme am diesjährigen Lese- und Vorlesesommer Rheinland-Pfalz.