Am 25. und 26. Januar wurde die Sayner Hütte zur einzigartigen Kulisse für die 1. Buchmesse am Mittelrhein. Die Veranstaltung, organisiert vom Kulturwerk rheinland-pfälzischer Schriftsteller in Zusammenarbeit mit dem Verband deutscher Schriftsteller Rheinland-Pfalz und der Sayner Hütte, begeisterte Besucher, Aussteller und Literaturfreunde gleichermaßen.

Mit über 60 Ausstellern bot die Messe eine bunte Vielfalt literarischer Genres: Von Kinder- und Jugendbüchern über Krimis bis hin zu spirituellen Werken und Spannungsliteratur war für jeden Geschmack etwas dabei. Besonders hervorgehoben wurde die tolle Atmosphäre, die sich in den historischen Mauern der Krupp’schen Halle sowie bei den zahlreichen Lesungen im gemütlichen Nebengebäude widerspiegelte.

Vielfältiges Programm mit Highlights für Groß und Klein

Der Samstagnachmittag gehörte den jungen Literaturfans: Eine Mitmachaktion von Ulf Störmer, dem mit dem Deutschen Lesepreis ausgezeichneten „Lesemann““, zog viele Kinder an, die an beiden Messetagen bis zum Alter von 17 Jahren freien Eintritt genossen. Auch der Sonntag setzte ein besonderes Zeichen für den literarischen Nachwuchs. Im Rahmen eines Schreibwettbewerbs, organisiert in Kooperation mit dem Bendorfer Buchladen, präsentierten Kinder und Jugendliche ihre kreativen Werke. Die Jury zeigte sich von den eingesandten Texten beeindruckt und kürte in zwei Altersgruppen jeweils eine Siegerin. Alle Teilnehmer erhielten kleine Preise und motivierende Worte – ein ermutigendes Zeichen für angehende Autorinnen und Autoren, am Schreiben dranzubleiben.

Bühne für regionale und unabhängige Autoren

Eines der zentralen Anliegen der Buchmesse war es, nicht nur etablierten Verlagen und Bestseller-Autoren, sondern auch weniger bekannten Schriftstellern aus der Region eine Plattform zu bieten. Dies wurde bereits im Vorfeld der Messe deutlich: Die Lesung „Willkommen in Eden Lake“ des Autorenduos Claire Larsen, deren Werk im Selfpublishing erschienen ist, fand großen Anklang beim Publikum. „Selten habe ich solch eine persönliche Lesung erlebt“, verriet eine Besucherin.

Ein weiteres Highlight war die Kriminacht am Samstagabend. Die vier Krimiautoren Dieter Aurass, Jörg Schmitt-Kilian, Susanne Arnold und Andrea Revers brachten das Publikum mit ihrem originellen Konzept zum Staunen. In einem ausverkauften Haus wechselten sie geschickt die Rollen und lasen in den Texten der jeweils anderen – ein Programm, das mit stimmungsvollen Musikinzenierungen umrahmt wurde, für viel Unterhaltung sorgte und nach einer Wiederholung ruft.

Erfolgreiche Premiere mit Blick auf die Zukunft

Die erste Buchmesse am Mittelrhein wurde von allen Seiten mit großem Lob bedacht. Sowohl Aussteller als auch Besucher waren begeistert von der gelungenen Mischung aus literarischer Vielfalt, familiärer Atmosphäre und der eindrucksvollen Kulisse der Sayner Hütte. Die Veranstalter zeigten sich hochzufrieden mit der Resonanz und haben bereits angekündigt, dass eine Fortsetzung der Veranstaltung geplant ist.

Mit diesem gelungenen Auftakt hat die Buchmesse am Mittelrhein einen festen Platz im literarischen Kalender der Region eingenommen. Sie ist nicht nur eine Bühne für Literatur, sondern auch ein Treffpunkt für Lesebegeisterte jeden Alters – und zweifellos eine Bereicherung für die kulturelle Landschaft am Mittelrhein.

Kontakt:

Kulturwerk rheinland-pfälzischer Schriftsteller

E-Mail: kontakt@buchmesse-am-mittelrhein.de

Web: www.buchmesse-am-mittelrhein.de