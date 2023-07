Rheinland-pfälzischer Innenminister Michael Ebling als Festredner zu Gast

Die EPG Baskets gewinnen den ersten Platz des 15. Zukunftspreises Heimat der VR Bank RheinAhrEifel eG für ihr soziales Engagement in der Jugendförderung. Das deutschlandweit beachtete Modell zielt darauf ab, jungen Talenten über den Sport hinaus wichtige Werte und Lebenskompetenzen zu vermitteln. Die frischgebackenen Bundesligisten erhalten ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. Platz zwei belegte die Jungwinzer und Schröterzunft Winningen e.V. mit einem Konzept zur nachhaltigen Entwicklung und Vermarktung der Terassenmosel. Der dritte Platz ging an die VOR-TOUR der Hoffnung e.V., die bereits seit über 27 Jahren für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder Spendengelder sammeln. Insgesamt wurden über 20.000 Euro vergeben.

Sascha Monschauer, Vorstandsvorsitzender der VR Bank RheinAhrEifel eG, konnte im Heimathaus in Kottenheim über 300 Gäste aus Politik, Ehrenamt und Wirtschaft begrüßen. Festredner des Abends war der rheinland-pfälzische Innenminster Michael Ebling, der in seiner Rede das Engagement aller Preisträger und Projekte lobte.

Die Jury, bestehend aus Sascha Monschauer (VR Bank RheinAhrEifel), Bernd Kaltenhäuser (Deutsche Bundesbank), Prof. Dr. Karl Stoffel (Präsident der Hochschule Koblenz), Pater Petrus Nowack (Prior-Administrator der Benediktiner Abtei Maria Laach) und dem Juryvorsitzenden Michael Speth (Mitglied des Vorstandes der DZ Bank AG), hatte in diesem Jahr unter rund 70 Einreichungen zu wählen. Weitere Top Ten Preisträger (dotiert mit 500 Euro) sind die Projekte Chamäleon – Alles nur Theater aus Neuwied, die Regionalmarke „Von hier Vulkaneifel“ der Wirtschaftsförderung

der VG Gerolstein, Verbandsgemeindeverwaltung Kelberg, Wirtschaftsförderung der VG Daun und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH aus Daun, der Förderverein OnStage gemeinsam mit der IGS Pellenz Plaidt, Gemeinsam für Vielfalt e.V. aus Unkel, die Perspektive gGmbH aus Andernach, der Verein Eine-Welt Linz e.V. sowie Jörgs Nahkauf Box aus Altenahr.

Sonderpreise für Frauen-Netzwerke

Die Kategorie Sonderpreise widmete sich in diesem Jahr Projekten, die sich für die Gleichberechtigung von Frauen einsetzen, indem sie bei der beruflichen Entwicklung unterstützen, Netzwerke schaffen oder Plattformen für den Austausch bieten. „Bei der Sichtung der Einsendungen fiel uns auf, dass sich in diesem Jahr mehrere Projekte zum Thema Gleichberechtigung beworben haben. Eine tiefer gehende Auseinandersetzung mit den alltäglichen Benachteiligungen, denen Frauen in unserer Gesellschaft auch heute immer noch ausgesetzt sind, halten wir für richtig und wichtig“, erklärte der Juror Prof. Stoffel im Rahmen seiner Laudatio, „schnell stand fest, dass wir ein Zeichen setzen und die Projekte im Kampf für mehr Gerechtigkeit unterstützen möchten, nicht nur finanziell, sondern auch durch die Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit, die ihnen durch diese Verleihung zuteil wird.“ Ausgezeichnet wurden die Projekte „Business Power Netzwerk“, „Jobs for Moms“ und „Women after Work Koblenz“. Sie erhalten jeweils 1.000 €. Jurymitglied und Präsident der Hauptverwaltung in Rheinland-Pfalz und dem Saarland, Bernd Kaltenhäuser, stellte heraus, dass die drei Projekte positive Auswirkungen auf die gesamte Region haben, da sie nicht nur die soziale Gerechtigkeit verbessern, sondern auch Firmen mit gut ausgebildeten Frauen zusammenbringen.

Mehr als 170 Gewinner-Projekte seit 2008

Jedes Jahr zeichnet der Zukunftspreis Heimat Ideen, Konzepte und Projekte aus, die die Region Rhein-Ahr-Eifel voranbringen, indem sie die Infrastruktur, Lebensqualität und Attraktivität fördern. Seit dem Start in 2008 wurden bereits mehr als 170 Projekte durch den Ehrenamtspreis gewürdigt. Auch in diesem Jahr schreibt die Bank den Zukunftspreis Heimat wieder aus und hofft auf zahlreiche Bewerbungen aus der engagierten Bevölkerung.