Aufgrund des Feiertages Neujahr am Mittwoch, 1. Januar 2025 werden alle Restabfalltonnen der Mittwoch- bis Freitag-Reviere jeweils einen Tag später als üblich entleert. Die Tonnen der Mittwoch-Reviere werden demnach am Donnerstag, 2. Januar entleert, die Entleerung in den Donnerstag-Revieren verschiebt sich auf Freitag, 3. Januar und die Freitag-Reviere werden am Samstag, 3. Januar entleert.

Der Kommunale Servicebetrieb bittet alle Bürger, Verwaltungen und Betriebe dafür zu sorgen, dass die Grauen Tonnen am geänderten Abfuhrtag bis 6.00 Uhr am Straßenrand bereitgestellt werden bzw. in Revieren mit Service zugänglich sind.