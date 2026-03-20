Dank eines großen Engagements zahlreicher Koblenzer Bürgerinnen und Bürger am Dreck-weg-Tag konnte Koblenz zuletzt wieder von einer großen Menge Müll befreit werden. Rund 80 Kubikmeter Abfall sammelten die Helferinnen und Helfer am diesjährigen Aktionstag. Die Abfälle wurden im Anschluss vom Kommunalen Servicebetrieb eingesammelt und fachgerecht entsorgt. Hinzu kommt noch die Menge an Müll, welche Schülerinnen, Schüler und Kindergartenkinder an verschiedenen Tagen zwischen Mitte März und Anfang April im Rahmen des Dreck-weg-Tages zusammentragen.

Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, welche die Schirmherrschaft über den Dreck-weg-Tag hat, freute sich über eine gewohnt rege Teilnahme an der alljährlichen Müllsammelaktion des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz. „Die Temperaturen waren diesmal niedrig – die Einsatzbereitschaft war wie immer hoch. Für viele Koblenzerinnen und Koblenzer ist der Dreck-weg-Tag Mitte März inzwischen ein festes Datum im Kalender. Ich danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihren Einsatz. Ohne sie gäbe es keinen Dreck-weg-Tag!“, erklärte Mohrs.

Knapp 4000 Helferinnen und Helfer hatten sich insgesamt zum Dreck-weg-Tag angemeldet. Sehr erfreulich ist, dass in allen Koblenzer Stadtteilen Menschen unterwegs waren, um Müll von Gehwegen, Grünstreifen und Spielplätzen zu beseitigen. Auch im Stadtwald war eine größere Gruppe unterwegs, um Teile des Naherholungsgebiets von Müll zu befreien.

„So erfreulich die große Beteiligung der Koblenzer Bürgerinnen und Bürger am Dreck-weg-Tag ist, so unverständlich ist es, dass manche ihren Müll unbedacht oder vorsätzlich auf der Straße oder in der Natur entsorgen“, sagte Ulrike Mohrs. Dabei biete die Stadt Koblenz doch ausreichend viele legale Entsorgungsmöglichkeiten, betonte die Bürgermeisterin. Weil das aber leider nicht alle befolgen, brauche es den Dreck-weg-Tag, welcher auch im März des kommenden Jahres stattfinden soll.

Foto Karthause (Stadt Koblenz / Sebastian Glinski): Ein Teil der Helferinnen und Helfer am Feuerwehrgerätehaus auf der Karthause

Foto Lützel (Jan Buchbender): Mitmachen statt meckern: Über 75 Engagierte setzen sich „Für ein sauberes Lützel“ ein