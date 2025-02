Der neue Schüler-Bücherbus der StadtBibliothek Koblenz geht an den Start! Nachdem das Vorgängermodell altersbedingt aus dem Betrieb genommen werden musste, wird nun nach einer europaweiten Ausschreibung ein neuer Schüler-Bücherbus den Dienst aufnehmen. Der Dezernent für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz, Ingo Schneider, konnte den Schüler-Bücherbus in der Grundschule Koblenz-Güls der Öffentlichkeit nun präsentieren und die ersten Kinder im Bus begrüßen.

Der neue Schüler-Bücherbus ist der einzige in Rheinland-Pfalz, der die Grundschulen vor Ort anfährt, und damit die Leseförderung von Kindern unterstützt.

Rund 6.000 Bücher für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren stehen für die Ausleihe zur Verfügung. Erstlesebücher, interessante Sachbücher sowie spannende und lustige Erzählungen warten auf die Schülerinnen und Schüler.

Nach einem festen Fahrplan werden alle teilnehmenden Koblenzer Grundschulen angefahren und die Kinder erhalten die Möglichkeit, regelmäßig Bücher auszuleihen und so ihre Lesefähigkeiten zu trainieren. Dabei werden sie von ihren Lehrerinnen und Lehrern und vom Bibliotheksteam aktiv begleitet. Für die Ausleihe benötigen die Kinder einen gültigen Bibliotheksausweis. Diesen erhält man im Schüler-Bücherbus nach der Anmeldung. Es gelten die normalen Ausleihbedingungen der Stadtbibliothek.

Im neuen Schüler-Bücherbus steht dem Bibliotheksteam ein EDV-System zur Verfügung, mit dem online verbucht und recherchiert werden kann. Hierzu wurden alle Bücher auf RFID-Verbuchung ( Radio-Frequency-Identification , d.h. Identifizierung über elektromagnetische Wellen) umgearbeitet. Damit können alle Bücher ab sofort auch in der Zentralbibliothek oder an der 24-Stunden-Buchrückgabe zurückgegeben werden.

Der Schüler-Bücherbus wurde mit Hilfe von großzügigen Spenden und Zuwendungen, u.a. von Sparkasse Koblenz, Stiftung Kerwer, JoHo-Schängel-Stiftung, Land Rheinland-Pfalz/Landesbiblioth ekszentrum und Förderverein „Lesen und Buch – Freunde der Stadtbibliothek Koblenz“, finanziert. Dank dieser Unterstützung ist es gelungen, dieses bedeutsame Bildungsangebot aufrecht erhalten zu können.

Ingo Schneider, Dezernent für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz, betont: „Ich freue mich sehr, dass wir dieses wichtige Angebot der Leseförderung im Grundschulbereich endlich wieder aufnehmen können. Und ich bin den großzügigen Spendern sehr dankbar, dass sie das möglich gemacht haben.“.

Zum Fahrzeug:

Das Vorgänger-Fahrzeug wurde 2019 nach über 27 Jahren vom TÜV außer Dienst gestellt. Während der Übergangszeit wurden die Grundschulen mit Bücherkisten beliefert, um die Leseförderung aufrechtzuerhalten.

Nach mehreren europaweiten Ausschreibungen erhielt die Firma ProBus Omnibusvertrieb aus Herxheim im vierten Anlauf Ende 2021 den Zuschlag zur Lieferung eines Sonderfahrzeugs zur Literaturversorgung der Grundschulen. Durch Corona-Krise, Ukraine-Krieg und Materialengpässe verzögerte sich die Auslieferung bis Ende 2024.

Das Fahrzeug auf der Basis eines MAN-Nutzfahrzeug-Chassis TGM 15.250 wurde mit einem Koffer-Aufbau versehen. Der Dieselmotor erfüllt die Emissionsklasse EGS-Euro 6 d-Norm, hat eine Leistung von 184 kW (250 PS) und 6.871 cm³ Hubraum. Das Fahrzeug ist 8,95 m lang, das Leergewicht beträgt 9,37 Tonnen. Neben einer Klimaanlage verfügt der Bus über eine Rückfahrkamera und einen Abbiegeassistenten. Durch die Photovoltaikanlage konnte auf ein zusätzliches Stromaggregat verzichtet werden.

Die Inneneinrichtung wurde auf die Koblenzer Bedürfnisse abgestimmt. Der Bibliotheksbereich ist durchgehend mit Holzregalen bestückt und bietet Platz für ca. 3.500 Bücher. Die Bücher werden während der Fahrt durch Feststellsysteme gesichert. Der Verbuchungsbereich ist mit einer Bedientheke und zwei Arbeitsplätzen ausgestattet.

Für die Außengestaltung wurde von der Firma Gebr. Heymann – Werbetechnik ein kindgerechtes Design entworfen.

Das Team der Stadtbibliothek freut sich über den Start des Schüler-Bücherbusses. „Mit dem Schüler-Bücherbus ermöglichen wir Grundschulkindern in enger Zusammenarbeit mit den Schulen einen niedrigschwelligen Zugang zu einer breiten Auswahl an Büchern. Wir regen Kinder zum Lesen an und fördern damit ihre Sprach- und Lesekompetenz“, so Susanne Ott, Direktorin der StadtBibliothek Koblenz.

Bildunterzeilen:

Schüler_Innen:

Im neuen Schülerbücherbus in Koblenz stehen den Kindern rund 6000 Bücher zur Verfügung, die sie dort ausleihen können. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Indienststellung_Schülerbücher bus:

Der Koblenzer Bildungs- und Kulturdezernent Ingo Schneider (am Mikrofon) konnte zur Premiere des neuen Schülerbücherbus in Koblenz hatte an der Grundschule Güls zahlreiche Kinder, Lehrer, Eltern und Vetreter aus der Politik und von Sponsoren begrüßen. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Außenaufnahme_Bus:

Der neue Schülerbücherbus in Koblenz hatte an der Grundschule Güls seine erste Station. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf