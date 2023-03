Das Büro Stadt + Handel erarbeitet aktuell ein Innenstadtkonzept für die Koblenzer Innenstadt. Ziel ist die Entwicklung einer Zukunftsvision, die Trends der Innenstadtentwicklung berücksichtigt und Empfehlungen für ein nachhaltiges Handeln formuliert.

In einer ersten Impulsphase wurde die Koblenzer Innenstadt räumlich und thematisch untersucht. In dem sehr partizipativen Prozess wurden Vertreter:innen der Koblenzer Stadtgesellschaft über verschiedene Dialogformate fortlaufend eingebunden. Die nun angelaufene Visionsphase widmet sich insbesondere der Zielgruppenbetrachtung, der Entwicklung eines strategischen Leitbilds sowie der Einordnung erster Analyseergebnisse.

Nachdem die Innenstadt im Januar bereits gemeinsam mit den Akteur:innen erkundet werden konnte, wurde sich im März zur Perspektiven-Werkstatt erneut getroffen. Insgesamt kamen rund 20 Teilnehmende im historischen Ratssaal zusammen, um in einem kreativen Werkstattformat die Koblenzer Innenstadt der Zukunft aus der Perspektive verschiedener Zielgruppen zu betrachten. Einleitend wurden die bisherigen Analyseergebnisse aus der Impulsphase durch das Büro Stadt + Handel vorgestellt, sowie eine mögliche Einteilung der Innenstadt in kleinere Lagebereiche vorgestellt. Ziel einer solchen Betrachtung auf Quartiersebene ist das Erarbeiten von Alleinstellungsmerkmalen und das Formulieren von Profilierungszielen der unterschiedlichen Bereiche.

In zwei Arbeitsphasen erarbeiteten die Teilnehmenden zielgruppenorientiert, wie die Innenstadt von Koblenz perspektivisch genutzt und wahrgenommen werden kann. Dazu wurde eine Auswahl an zielgruppenspezifischen Personas bereitgestellt, deren Reise in die Koblenzer Innenstadt der Zukunft (Visitor-Journey) es in den Arbeitsgruppen zu konkretisieren galt. Verschiedene Orientierungsfragen unterstützten die Teilnehmenden dabei: Wieso besuche ich die Innenstadt von Koblenz? Wie informiere ich mich über den Innenstadtbesuch? Wie komme ich in die Innenstadt? Wie ist mein erster Eindruck? Welche Angebote besuche ich in der Innenstadt? Was erlebe ich in der Innenstadt von Koblenz?

Die Ergebnisse der Werkstatt dienen dazu, Rückschlüsse auf perspektivische Ansprüche an die Nutzungen und den Stadtraum der Koblenzer Innenstadt zu ziehen. Die zentralen Ergebnisse zeigen, dass die Innenstadt zukünftig insbesondere als Begegnungs- und Erlebnisort gesehen wird. Themen wie Regionalität, Individualität und Authentizität prägen diese und die Innenstadt wird zu einem Ort, an dem Historie und Innovation vereint werden. Digitale Angebote bei der Informationsbeschaffung, ein starkes Netzwerk zwischen den Gewerbetreibenden sowie alternative Mobilitätsangebote – all das sollen Bausteine der Innenstadt der Zukunft sein, in der man „Geschichte erlebt und emotional mitgenommen wird“.

Die Werkstatt-Ergebnisse dienen als Ausgangsbasis für das weitere zielgerichtete Handeln und die Formulierung von Entwicklungsstrategien sowie die Erarbeitung eines Innenstadtleitbilds.

Das Foto zeigt die Perspektiven-Werkstatt, (Stadt Koblenz, Antje Müller)