Solidaritätsaktion für Koblenzer Wohnungslosenhilfe und Projekt von Caritas international in Kolumbien – Spenden in Höhe von 4.762 Euro – Live-Musik vollendete Atmosphäre

Mit der Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“ setzte die Caritas in bundesweit 80 Städten ein Zeichen für eine gerechtere Welt, gegen Armut und Ausgrenzung. Der Caritasverband Koblenz beteiligte sich bereits zum 17. Mal an der Aktion. Im Herzen der Altstadt strahlten viele Kerzen rund um den Brunnen auf dem Josef-Görres-Platz. Jede Kerze stand symbolisch für einen Menschen in einer schwierigen Lebenssituation.

Die Besucher konnten für einen freiwilligen Spendenbeitrag eine Kerze aufstellen und damit ein Zeichen der Solidarität setzen. Die Resonanz war überwältigend. Am Ende des Tages kamen Spenden in Höhe von 4.762 Euro zusammen. Der Reinerlös kommt der Wohnungslosenhilfe des Caritasverbandes Koblenz und einem Hilfsprojekt von Caritas international für junge Menschen mit Behinderung in Kolumbien zugute.

Mitmenschlichkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt

Bei der Organisation und Durchführung der Solidaritätsaktion waren auch Menschen beteiligt, die zurzeit von der Wohnungslosenhilfe in der Koblenzer Neustadt 20 betreut werden oder in der Vergangenheit wohnungslos waren. „Wir leben in einer Zeit, in der Mitmenschlichkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt wichtiger denn je sind“, sagte Caritasdirektorin Victoria Müller-Ensel. „Danke an alle Spender, Sponsoren, Künstler und ehrenamtlichen Helfer, die gemeinsam ein großes Herz für Menschen in Not zeigten. Jede Kerze war ein wundervolles Zeichen der Solidarität.“ Vor Ort waren auch Caritas-Mitarbeitende aus Kolumbien. Die Delegation befindet sich aktuell auf einer Austauschreise mit Fachkräften in Deutschland und freute sich sehr über den Zuspruch in Koblenz.

Live-Musik vollendete die besondere Atmosphäre

Mit einfühlsamen Auftritten umrahmten Anna Theisen, Lukas Otte und Daniel Ferber die besondere Atmosphäre auf dem Görres-Platz. Eine Überraschung war der spontane Besuch und stimmungsvolle Abschluss mit der Kowelenzer Guggemusik. Eine Million Sterne in Koblenz war ein Ort der Begegnung und Gemeinschaft, der Mitmenschlichkeit und Solidarität.

Foto 1 (Marco Wagner)

Ein Lichtermeer der Solidarität leuchtete auf dem Koblenzer Josef-Görres-Platz.