Solidaritätsaktion verzaubert am 14. November den Josef-Görres-Platz – Musikprogramm mit Daniela und Markus Daniel, Lukas Otte und Daniel Ferber

Der Caritasverband Koblenz beteiligt sich bereits zum 19. Mal an der bundesweiten Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“. In vielen deutschen Städten und Gemeinden werden am 14. November Kerzenilluminationen an öffentlichen Plätzen aufgestellt, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen – für eine gerechtere Welt, gegen Armut und Ausgrenzung.

Im Herzen von Koblenz wird der Josef-Görres-Platz ab 16 Uhr in einem besonderen Licht strahlen. Jede Kerze leuchtet symbolisch für einen Menschen in einer schwierigen Lebenslage. Alle Besucher sind eingeladen, ebenfalls eine Kerze aufzustellen und ein sichtbares Zeichen der Solidarität zu setzen. Die gesammelten Spendengelder kommen in voller Höhe der Wohnungslosenhilfe des Caritasverbandes Koblenz und einem Hilfsprojekt von Caritas international, Initiator der Solidaritätsaktion, in Armenien zugute.

Musikprogramm mit engagierten Künstlern

Daniela und Markus Daniel, Lukas Otte und Daniel Ferber werden die besondere Stimmung musikalisch vollenden. Alle Künstler engagieren sich ehrenamtlich für die gute Sache. Bürgermeisterin Dr. Dagmar Kranz hat die Schirmherrschaft übernommen.

„Gerade in dieser Zeit erleben wir, wie wichtig Mitmenschlichkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind“, hofft Caritasdirektorin Victoria Müller-Ensel wie in den vergangenen Jahren auf eine positive Resonanz und Spendenbereitschaft. „Wir freuen uns, wenn am 14. November viele Besucher ihre Solidarität mit Menschen bekunden, die oft am Rande unserer Gesellschaft leben.“

Fotos 1 – 2 (Marco Wagner)

Eine Million Sterne: Der Koblenzer Josef-Görres-Platz wird am 14. November wieder in einem ganz besonderen Licht strahlen.

Fotos 3 – 4 (Marco Wagner)

In den vergangenen Jahren setzten viele Menschen im Herzen von Koblenz ein Zeichen der Solidarität.

Foto 5 (Marco Wagner)

Lukas Otte und Daniel Ferber vollenden seit Jahren musikalisch die besondere Stimmung auf dem Josef-Görres-Platz.