Koblenz (ots) – In der Nacht zum Montag, 20.09.2021 wurde in eine Pizzeria in Koblenz, Hohenzollernstraße 89 eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf. Aus dem Restaurant wurde ein hoher dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen.

Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690 entgegen.