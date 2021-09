Koblenz (ots) – Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende (18.09-20.09.21) in das Geschäft in der Kornpfortstraße in Koblenzer Altstadt ein.

In dem Raum wurden Kasse und Vitrine von den Tätern durchwühlt. Soweit bislang bekannt, kam es zum Diebstahl von mehreren hochwertigen Uhren und Bargeld.

Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.