Koblenz (ots) – Am Morgen des 23.01.23 wurde die Polizei Koblenz gegen 06.30 Uhr über einen Einbruch in die Kindertagesstätte in der Von-Kuhl-Straße informiert. Nachdem der oder die Täter gewaltsam in das Gebäude eingedrungen waren, durchsuchte man sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Tat dürfte sich im Zeitraum zwischen dem 20.01. und dem Tag der Feststellung ereignet haben.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter der Nummer 0261-103 2690 entgegen.